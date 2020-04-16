UEFA resmen açıkladı! 23 Nisan'da dev toplantı
UEFA'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle bir çok lige verilen ara sonrasındaki yol haritasına ilişkin önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. UEFA, yaptığı açıklamada 23 Nisan tarihinde üye ülkelerle telekonferans yaparak futbolun geleceğini konuşacak.
UEFA İcra Komitesi, corona virüsü salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı.
23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek.
Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 16:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA resmen açıkladı! 23 Nisan'da dev toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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