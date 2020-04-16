UEFA resmen açıkladı! 23 Nisan'da dev toplantı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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resmen açıkladı! 23 Nisan'da dev toplantı

UEFA resmen açıkladı! 23 Nisan'da dev toplantı

'da son dakika gelişmesi... (koronavirüsü) nedeniyle bir çok lige verilen ara sonrasındaki yol haritasına ilişkin önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. UEFA, yaptığı açıklamada 23 Nisan tarihinde üye ülkelerle telekonferans yaparak futbolun geleceğini konuşacak.

İcra Komitesi, salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı.

23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek.

Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 16:42
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