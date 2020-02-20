Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M.Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.



Süper Lig'in 23. haftasının maç programı şöyle:



YARIN

20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük



22 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus



23 ŞUBAT PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler



24 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan