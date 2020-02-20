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20 Şubat 2020, Perşembe
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'de 23. hafta heyecanı

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

'de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında , Alanyaspor'u konuk edecek.

Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. da lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta - M.Başakşehir ve - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 23. haftasının maç programı şöyle:

YARIN
20.00 DG - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor:
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir:
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

  1. 20.02.2020
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