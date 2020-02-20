Süper Lig'de 23. hafta heyecanı
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek.
Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M.Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'in 23. haftasının maç programı şöyle:
YARIN
20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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