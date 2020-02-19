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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakem listeleri açıklandı. 'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde , Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise düdük çalacak.

'in 23. haftasında karşılaşamalarda görev yapacak hakem listeleri belli oldu. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde , Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise düdük çalacak.

Kadıköy'deki maçta VAR odasında Abdulkadir Bitigen bulunurken, yine zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 11:48
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