Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakem listeleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşamalarda görev yapacak hakem listeleri belli oldu. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Kadıköy'deki maçta VAR odasında Abdulkadir Bitigen bulunurken, yine zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 11:48
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adem akdogan ersun sen hoca deyilsin oynattıgın futbol ne taktik yok oyuncu kasabısın korkaksın gol yemeyim diye kırk takla atıyon yürek işi futbol oyunu
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