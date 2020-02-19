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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Bir mucizesi; Samet Geyik

Bir Beşiktaş mucizesi; Samet Geyik

Sompo Sigorta Kaptanı verdiği röportajda “Normalde maçta 3 hata yaptığında çıkarsın, başkası girer. Şimdi yerine oynayacak oyuncu olmadığı için sahada kalıyorsun ve 4’üncüde mutlaka iyi bir şey yapıp ritme giriyorsun. Hep oyunda kaldığın için nabız en yükseğe çıkıyor, ondan sonra karşında Efes varmış, G.Saray varmış fark etmiyor.” dedi.

Sompo Sigorta bu sezon sessiz sedasız bir şekilde mucizelere imza atıyor. Sezon başı kurulan takımdan önce koç Dusko Ivanovic gitti. Ardından 'li oyuncular McAdoo, Theodore ve ayrıldı. Hepsinin gerekçesi aynıydı: ödenmeyen alacaklar. Bu isimlerin ayrılmasının ardından takıma 'dağılır, küme düşer' gözüyle bakılıyordu. Zira maaş alama sorunu devam ediyordu.

Ama tam tersi oldu. Koçluğa Burak Bıyıktay'ı getiren Beşiktaş, son bir ayda bakın neler yaptı... ING 'deki son 6 maçın 4'ünü kazandı. Üstelik yendiği takımlar arasında ve da vardı. Başarılar bununla da bitmedi; FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçın 4'ünü kazanıp son 16 turuna kaldı.

TAKIMDA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI VE MALİ SORUNLAR SÜRÜYOR. BÜTÜN BUNLAR NASIL BİR ORTAM YARATTI?

Aslında biz sadece kendi paramızı düşünmüyoruz; kulüpte görev yapan personel de aylardır paralarını alamıyor. Kötü bir durum ve maalesef şu an çözümü de yok. Geçen sene de kötüydü ama bu sene daha da kötü. Başka kulüplerde de bu var. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Takım olumsuz etkileniyor tabii. Sezon başından beri üç oyuncu ve hoca gitti. Ama yerlerini doldurduk, şimdi daha güzel ve keyifli oynuyoruz.

DAHA GÜZEL VE KEYİFLİ DEDİN, NASIL OLUYOR BU?

Bir kere eski hoca ile yeni hoca arasında farklar var. Ivanovic'in kırmızı çizgileri vardı, Burak ağabey (Bıyıktay) daha rahat. Eski hocayı kötülemek için söylemiyorum, onun tarzı farklıydı. Geniş kadrolu takımda oynadığın zaman 3 hata yaptığında çıkarsın, yerine başkası girer. Şimdi senin yerine oynayacak oyuncu olmadığı için sahada kalıyorsun ve 3 hatadan sonra 4'üncüde mutlaka iyi bir şey yapıyorsun ve sonra ritme giriyorsun.

EFES VE G.SARAY'I YENMENİZ GERÇEKTEN BÜYÜK SÜRPRİZDİ. NASIL OLDU BU?

Efes maçından sonra 'Larkin olsa kazanamazdınız' diyorlardı. Ama biz de o gün üç yabancıyla oynadık, Birkan yoktu. Kadromuz çok kısıtlıydı. Maçın uzatma
bölümünde resmen yorgunluktan bitmiştik. Ama hep oyunda kaldığımız için bir yerden sonra nabız en yükseğe çıkıyor, ondan sonra karşında Efes varmış, G.Saray varmış, hiç fark etmiyor. Yorgunsun ve savaşıyorsun. Sakatlık olsa bile mücadeleye devam. (Hürriyet)

  1. 19.02.2020
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