Beşiktaş ABD'li basketbolcu McKissic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Shaq McKissic bir süre önce parasını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılmış ve Yunanistan'ım Olympiakos takımıyla anlaşmaya varmıştı.