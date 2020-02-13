Beşiktaş ABD'li basketbolcu McKissic ile yollarını ayırdı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Beşiktaş ABD'li basketbolcu McKissic ile yollarını ayırdı

'li basketbolcu ile yollarını ayırdı

Beşiktaş ABD'li basketbolcu McKissic ile yollarını ayırdı

, 'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Parasını alamadığı gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara çıkmayan 'li forvet, 'ın takımıyla anlaştı.

Kulübü, erkek basketbol takımının 'li oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Shaq McKissic bir süre önce parasını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılmış ve 'ım takımıyla anlaşmaya varmıştı.


  1. 13.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş ABD'li basketbolcu McKissic ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN