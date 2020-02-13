Beşiktaş Sompo Sigorta, Shaq McKissic'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Parasını alamadığı gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara çıkmayan ABD'li forvet, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla anlaştı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaq McKissic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Shaq McKissic bir süre önce parasını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılmış ve Yunanistan'ım Olympiakos takımıyla anlaşmaya varmıştı.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş ABD'li basketbolcu McKissic ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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