"Çok başarılı olacaktır" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri "Çok başarılı olacaktır"

"Çok başarılı olacaktır"

"Çok başarılı olacaktır"

’e yeni kimliğini veren Gençlik ve Kasapoğlu, “Formayı en güzel şekilde taşıyacak” dedi.

Türk vatandaşlığına geçen 'in yıldızı Shane yeni kimliğini Gençlik ve Dr. Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı. , "Larkin hem örnek kişiliği hem sporculuğuyla herkesin teveccühünü kazandı. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam" diye konuştu. 27 yaşındaki basketbolcu ise, "Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Çok başarılı olacaktır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN