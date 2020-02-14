"Çok başarılı olacaktır"
Larkin’e yeni kimliğini veren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Formayı en güzel şekilde taşıyacak” dedi.
Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin yeni kimliğini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı. Bakan Kasapoğlu, "Larkin hem örnek kişiliği hem sporculuğuyla herkesin teveccühünü kazandı. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam" diye konuştu. 27 yaşındaki basketbolcu ise, "Çok mutlu ve gururluyum" dedi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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