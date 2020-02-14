"Çok başarılı olacaktır"

Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin yeni kimliğini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı. Bakan Kasapoğlu, "Larkin hem örnek kişiliği hem sporculuğuyla herkesin teveccühünü kazandı. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam" diye konuştu. 27 yaşındaki basketbolcu ise, "Çok mutlu ve gururluyum" dedi.