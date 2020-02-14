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14 Şubat 2020, Cuma
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tamam

Aday kadro tamam

'ın, ve maçları aday kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam'ın, ve maçları aday kadrosu belli oldu: Larkin, , Sertaç Şanlı, Tolga Geçim, Burak Yıldızlı, , , Göksenin Köksal, , Metecan Birsen, Şehmuz Hazer, Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, , Metin Türen.

  1. 14.2.2020
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