Rota çizildi
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan A Milli Kadın Voleybol takımımızın maç takvimi belli oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan A Milli Kadın Voleybol takımımızın maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları 26 Temmuz'da Çin, 28 Temmuz'da İtalya, 30 Temmuz'da ABD, 1 Ağustos'ta Arjantin ve 3 Ağustos'ta Rusya ile karşılaşacak.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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