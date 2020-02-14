Rota çizildi

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan A Milli Kadın Voleybol takımımızın maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları 26 Temmuz'da Çin, 28 Temmuz'da İtalya, 30 Temmuz'da ABD, 1 Ağustos'ta Arjantin ve 3 Ağustos'ta Rusya ile karşılaşacak.