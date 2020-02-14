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14 Şubat 2020, Cuma
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Rota çizildi

Rota çizildi

'na katılan A Milli takımımızın maç takvimi belli oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan A Milli takımımızın maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları 26 Temmuz'da , 28 Temmuz'da , 30 Temmuz'da ABD, 1 Ağustos'ta Arjantin ve 3 Ağustos'ta ile karşılaşacak.

  1. 14.2.2020
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