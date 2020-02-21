Panathinaikos 81-92 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanyol ekibi Barcelona, Turkish Airlines Euroleague 25. hafta maçında zorlu Panathinaikos ile karşılaştı. Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Katalanlar 92-81 kazandı ve çok önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla 19. galibiyetini alan Barcelona 3. sırada yer aldı. Yunan ekibi Panathinaikos ise 6. sırada kaldı.



