Panathinaikos 81-92 Barcelona | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Basketbol Barcelona Panathinaikos'u deplasmanda devirdi

Panathinaikos 81-92 | MAÇ SONUCU

Panathinaikos 81-92 Barcelona | MAÇ SONUCU

Euroleague'de 2019-2020 sezonu maçları hız kesmeden devam ediyor. 25. hafta maçında Panathinaikos evinde Bacelona'yı konuk etti. İspanyol ekibi mücadeleden galip ayrıldı.

İspanyol ekibi , Euroleague 25. hafta maçında zorlu Panathinaikos ile karşılaştı. Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Katalanlar kazandı ve çok önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla 19. galibiyetini alan Barcelona 3. sırada yer aldı. Yunan ekibi Panathinaikos ise 6. sırada kaldı.


  1. 22.02.2020
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