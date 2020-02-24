2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EuroBasket) ilk maçında Hollanda'ya yenilen Türkiye A Milli Basketbol Takımı, D grubundaki ikinci karşılaşmasında deplasmanda İsveç'e konuk oldu. Zorlu karşılaşma İsveç'in 87-80'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Ayrıntılar geliyor...
1. PERİYOT SONUCU: İSVEÇ 18 - 20 TÜRKİYE
İLK YARI SONUCU: İSVEÇ 47 - 38 TÜRKİYE
3. PERİYOT SONUCU: İSVEÇ 67 - 55 TÜRKİYE
MAÇ SONUCU: İSVEÇ 87-80 TÜRKİYE
- 24.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 00:05
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
İsveç 87-80 Türkiye | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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