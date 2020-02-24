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24 Şubat 2020, Pazartesi
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87-80 | MAÇ SONUCU

İsveç 87-80 Türkiye | MAÇ SONUCU

() ilk maçında Hollanda'ya yenilen A Takımı, D grubundaki ikinci karşılaşmasında deplasmanda 'e konuk oldu. Zorlu karşılaşma İsveç'in 87-80'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

1. PERİYOT SONUCU: İSVEÇ 18 - 20 TÜRKİYE

İLK YARI SONUCU: İSVEÇ 47 - 38 TÜRKİYE

3. PERİYOT SONUCU: İSVEÇ 67 - 55 TÜRKİYE

MAÇ SONUCU: İSVEÇ 87-80 TÜRKİYE

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 00:05
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