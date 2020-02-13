Türkiye Kupası'nda 4'lü final heyecanı A Spor'da! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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'nda 4'lü final heyecanı A Spor'da!

Türkiye Kupası'nda 4'lü final heyecanı A Spor'da!

Solgar Vitamin Erkekler 'nda ikinci dörtlü final ilk eşleşmesi belli oldu. 14-16 Şubat’ta ’da düzenlenecek dörtlü final A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

'da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Tekfen ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. ile Beko arasındaki yarı final karşılaşması ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak.

Solgar Vitamin Erkekler 'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

14 ŞUBAT CUMA

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta

20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko

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  1. 13.02.2020
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