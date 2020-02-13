Türkiye Kupası'nda 4'lü final heyecanı A Spor'da!
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda ikinci dörtlü final ilk eşleşmesi belli oldu. 14-16 Şubat’ta Ankara’da düzenlenecek dörtlü final A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
Ankara'da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final karşılaşması ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
14 ŞUBAT CUMA
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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