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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kulübünden açıklaması

Beşiktaş Kulübünden McKissic açıklaması

Kulübü, temsilcisi tarafından transferi açıklanan erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaquielle 'in sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Shaq halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşmeden dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

  1. 10.02.2020
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