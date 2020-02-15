Erman Toroğlu: Ahmet Nur Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Ahmet Nur Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur." ifadelerini kullandı.
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