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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Mantık değişecek

Mantık değişecek

Göreve gelmeden önce yol haritasını belirleyen Yalçın, planını devreye sokmaya başladı. Usta hocanın önceliği: Birlik duygusu ve motivasyon

FK mücadelesinin ardından "Daha önce de 6-7 zor şarttaki takımda çalıştım. Değişimin nasıl olmasını gerektiğini biliyorum" diyen teknik direktör 'ın imza atmadan önce benzer konuları yardımcılarıyla da konuştuğu öğrenildi. 47 yaşındaki çalıştırıcının, göreve gelmeleri durumunda neleri değiştireceğini anlattığı bildirildi. O toplantıda Sergen'in yardımcılarının önüne 5 maddelik bir manifesto koyduğu ve bunu hep beraber uygulayacaklarını anlattığı öğrenildi. Buna göre Sergen Yalçın'ın yapılacaklar listesi şöyleydi:

-Oyuncuların kafasına bizim mantalitemizi sokacağız.
-Kaybetmeye alışmış oyuncuları değil, kafalarını değiştireceğiz.
-Kafalarını değiştirdikten sonra oyun tarafı kolay.
-Kötü oyuncular değiller. İyi ve yetenekliler. Ama birlikte hareket etmiyorlar. Hepsi ayrı telden çalıyor.
-Kazanmaya konsantre edeceğiz. Başarı için bizimle, taraftarla ve yönetimli birlikte hareket etmeyi öğrencekler.

  1. 10.2.2020
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