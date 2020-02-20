N’koudou hocasını kızdırdı!
Sezon başında Tottenham'dan alınan N'Koudou'nun performansı ve sürekli sakat olması Sergen Yalçın'ın canını sıkıyor. Fransız oyuncunun bileği burkulduğunda ya da ufak bir ağrı hissettiğinde sakat olduğunu belirterek ya idmana çıkmaması ya da düz koşu yapması 47 yaşındaki teknik adamın keyfini kaçırdı.
- 20.2.2020
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Toplam 2
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OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
N’koudou hocasını kızdırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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