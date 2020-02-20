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20 Şubat 2020, Perşembe
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N’koudou hocasını kızdırdı!

N’koudou hocasını kızdırdı!

Sezon başında Tottenham'dan alınan N'Koudou'nun performansı ve sürekli sakat olması 'ın canını sıkıyor. Fransız oyuncunun bileği burkulduğunda ya da ufak bir hissettiğinde sakat olduğunu belirterek ya idmana çıkmaması ya da düz koşu yapması 47 yaşındaki teknik adamın keyfini kaçırdı.

Sezon başında Tottenham'dan alınan N'Koudou'nun performansı ve sürekli sakat olması Sergen Yalçın'ın canını sıkıyor. Fransız oyuncunun bileği burkulduğunda ya da ufak bir hissettiğinde sakat olduğunu belirterek ya idmana çıkmaması ya da düz koşu yapması 47 yaşındaki teknik adamın keyfini kaçırdı.
  1. 20.2.2020
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