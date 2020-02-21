Beşiktaş'tan Göztepe maçı açıklaması! Tahkim...

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının tekrarı için Tahkim Kurulu'na gittiğini açıkladı.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı'na ilettik.

TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu'na taşımış bulunmaktayız.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NELER YAŞANMIŞTI?

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun başlaması ve tekrar başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen #besiktaswasvictimized etiketi eklenmişti.