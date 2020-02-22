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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Duruşmalı itiraz

Duruşmalı itiraz

, maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının 'na gönderildiğini duyurdu.

, maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının 'na gönderildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
  1. 22.2.2020
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