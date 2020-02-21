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21 Şubat 2020, Cuma
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4 büyük kulübün başkanı ’nde bir araya geldi

4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi

Başkanı ile , , ve kulüplerinin başkanları, ’nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Başkanı ile , , ve kulüplerinin başkanları, 'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde 'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı , Fenerbahçe Başkanı , Beşiktaş Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.

4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 17:08
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