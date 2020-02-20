Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da hata yapmak istemiyor ancak sarı-kırmızılılar galibiyetin yanı sıra rakibinin yenilmezlik serisine de son vermeyi hedefliyor. İşte Galatasaray'ın Kadıköy'de 2000 yılından bu yana galibiyet göremeyen dünyaca ünlü golcüleri...