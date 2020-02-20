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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da hata yapmak istemiyor ancak sarı-kırmızılılar galibiyetin yanı sıra rakibinin yenilmezlik serisine de son vermeyi hedefliyor. İşte Galatasaray'ın Kadıköy'de 2000 yılından bu yana galibiyet göremeyen dünyaca ünlü golcüleri...

20 Şubat 2020 Perşembe 08:02 Güncelleme: 20.02.2020 08:23
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

Kadıköy deplasmanında 1999'dan bu yana Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray'ın pazar günü hasrete son verip vermeyeceği merak konusu...

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

Son 21 yılda Kadıköy'de birbirinden dramatik maçlar oynayan Sarı-kırmızılılarda dünyaca ünlü golcüler, milli forvetler beklenen galibiyeti getiremedi. 1999 sonrası 16 forvet Kadıköy'de 3 gol atabildi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

DÜNYACA ÜNLÜ GOLCÜLER FORMA GİYDİ

Takvim'in haberine göre bu süreçte Mario Jardel, Ümit Karan, Shabani Nonda, Necati Ateş, Milan Baros, Elmander, Didier Drogba, Burak Yılmaz, Podolski, Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi isimler Fenerbahçe deplasmanda forma giydi. Ancak hiçbiri galibiyet göremedi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

FALCAO'NUN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

1999 yılından sonra sadece Ümit Karan, Elmander ve Burak Yılmaz 1'er gol kaydedebildi. Şimdi pazar günkü derbi öncesi tüm gözler Radamel Falcao'ya çevrildi. Dünya futbolunda son 10 yıla damgasını vuran Kolombiyalı yıldızın performansı merakla bekleniyor.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!

ÖNE GEÇEN YENİLMİYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde, ilk golü atan takımın kolay kolay yenilmemesi dikkat çekiyor. Rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig maçında, ilk golü atan taraf sadece 3 kez mağlup oldu.

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