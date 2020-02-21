Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter. Fenerbahçe yenerse yukarıya yapışır. Trabzonspor yenerse Beşiktaş tam biter, orada biraz temizlik olacak. Beşiktaş kazanırsa kıyıdan köşeden tutunur. Şu andaki görüntü o." ifadelerini kullandı.
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