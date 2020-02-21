Son dakika: Loris Karius Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni takımı...
Beşiktaş'ta Lorin Karius dönemi sona eriyor... İngiliz medyasında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Alman kalecinin satın alma opsiyonu olan 7,25 milyon poundluk ücreti ödemeyecek. Öte yandan Karius'un Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Liverpool'a dönmesi bekleniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan Beşiktaş'ta 2 yıllığına kiralık olarak transfer olan Lorin Karius'un İstanbul kariyeri sona eriyor.
The Athletic'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde yediği hatalı gollerin ardından Liverpool'dan ayrılan ve Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın, Karius'un bonservisini alması halinde ödemesi gereken 7,25 milyon poundluk ücreti İngiliz devine vermeyi kabul etmediği ve sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.
LIVERPOOL KOLAYLIK SAĞLARSA...
Öte yandan Karius'a yakın kaynakların, önümüzdeki aylarda durumunu netleştirmek istediği ve Liverpool ile ayrılık konusunda uzlaşmak istediği belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 müsabakada rol alan Karius, 42 golü kalesinde görürken 7 maçı gol yemeden tamamladı.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 16:36
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Son dakika: Loris Karius Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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