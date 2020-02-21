Loris Karius Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni takımı... | Karius Liverpool'a mı dönüyor? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Derbi öncesi flaş ayrılık! Duyurdular...

Son dakika: Loris Karius 'tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika: Loris Karius Beşiktaş'tan ayrılıyor! Yeni takımı...

'ta Lorin Karius dönemi sona eriyor... İngiliz medyasında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Alman kalecinin satın alma opsiyonu olan 7,25 milyon poundluk ücreti ödemeyecek. Öte yandan Karius'un Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından 'a dönmesi bekleniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Geçtiğimiz sezon 'dan 'ta 2 yıllığına kiralık olarak transfer olan Lorin Karius'un İstanbul kariyeri sona eriyor.

The Athletic'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde yediği hatalı gollerin ardından Liverpool'dan ayrılan ve Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın, Karius'un bonservisini alması halinde ödemesi gereken 7,25 milyon poundluk ücreti İngiliz devine vermeyi kabul etmediği ve sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.

LIVERPOOL KOLAYLIK SAĞLARSA...

Öte yandan Karius'a yakın kaynakların, önümüzdeki aylarda durumunu netleştirmek istediği ve Liverpool ile ayrılık konusunda uzlaşmak istediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 müsabakada rol alan Karius, 42 golü kalesinde görürken 7 maçı gol yemeden tamamladı.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 16:36
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