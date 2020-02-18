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İşte Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında oynayamayacak isimler
Süper Lig'in 23. haftasında müthiş 2 derbi futbolseverleri bekliyor. İlk olarak Beşiktaş-Trabzonspor ile karşılaşacak ardından ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, karşılaşmalar öncesi takımlardaki son durum ne? Hangi isimler sahada yerini alırken kimler cezası veya sakatlık sebebiyle derbide oynayamayacak? İşte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durum...
18 Şubat 2020 Salı 16:25
Güncelleme: 19.02.2020 09:46
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Süper Lig'in 23. haftası adeta bir futbol şölenine sahne olacak... Cuma günü sezonun bomba ekibi Sivasspor'un, sahasında ağırlayacağı Alanyaspor mücadelesiyle açılacak olan haftada Beşiktaş Trabzonspor'u, Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği 23. hafta mücadeleleri öncesi ekipler kritik haftalara girilirken puan kaybı yaşamamak adına çalışmalarına tam gaz devam ederken sakat ve cezalı isimler teknik adamları düşündürüyor.
Peki Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi kart cezası ya da sakatlığı bulunan isimler kimler? Hangi oyuncular sahadaki yerlerini alamayacak. İşte yanıtı.
23. haftanın ilk derbisinde düdük 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'da çalacak. 22 hafta sonunda topladığı 36 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, bu sezon oynadığı oyunla her kesimin takdirini toplayan ve maç eksiği ile topladığı 44 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.
Ev sahibi avantajıyla seyircisinin önünde kazanmak isteyen Beşiktaş ile liderlik yarışında yara almak istemeyen Karadeniz ekibinin müthiş mücadele öncesi iki ekipte de eksik oyuncular bulunuyor. İşte o isimler...