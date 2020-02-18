İşte Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında oynayamayacak isimler

Süper Lig'in 23. haftasında müthiş 2 derbi futbolseverleri bekliyor. İlk olarak Beşiktaş-Trabzonspor ile karşılaşacak ardından ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, karşılaşmalar öncesi takımlardaki son durum ne? Hangi isimler sahada yerini alırken kimler cezası veya sakatlık sebebiyle derbide oynayamayacak? İşte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durum...