Beşiktaş'ta Alexander Sörloth hazırlığı! Sergen Yalçın...
Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ederken, Sergen Yalçın ilk büyük maçına çıkacak. Öte yandan bordo mavili takımın süper golcüsü Alexander Sörloth için özel bir hazırlık planlayan Sergen Yalçın, oyuncuyu durduracak ismi buldu.
Vodofane Park'ta yarın lider Trabzonspor karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor.
Hürriyet'in haberine göre Sergen Yalçın, bu sezon ligde 17, toplamda da 22 kez ağları havalandıran Alexander Sörloth'u Domagoj Vida ile durduracak.
Genç çalıştırıcı, talebesinden Sörloth'a yakın oynamasını ve rakibine boş alan bırakmamasını istedi. Hırvat stoper de Beşiktaş'ın kader maçına özel olarak hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kartal, buna karşılık 5 kez fileleri havalandırdı. Bir tek kaybettiği Medipol Başakşehir maçında gol atamadı.
Sergen Yalçın'ın Başakşehir mağlubiyeti sonrası sol kanatta değişikliğe gitmeyi düşünmesi forma savaşını kızıştırdı. Trabzon maçında sol bekte Rebocho'nun görev alması beklenirken önünde ise Caner ya da N'Koudou'nun tercih edileceği öğrenildi.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 12:16
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş'ta Alexander Sörloth hazırlığı! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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