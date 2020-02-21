Beşiktaş'tan Mustafa Kapı bombası!
Galatasaray Kulübü ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmayan genç yıldız adayı Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takım tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 17 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş iddiası gündeme oturdu.
Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Beşiktaş iddiaları konuşulmaya başlandı. Denizlispor alt yapısından yetiştikten sonra 2014'te Florya'nın yolunu tutan Mustafa Kapı'nın yeni sözleşmeye imza atmaması şaşkınlıkla karşılandı. Kapı, 14 yaşındayken Riekerink döneminde A takım idmanlarına alınmıştı.
SİVASSPOR MAÇINDA TARİHE GEÇTİ
Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'u 4-2 mağlup ederken, 90+4. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı adeta geceye damgasını vuran isim olmuştu.
Sivasspor maçında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray A Takımı forması giyen en genç oyuncu ünvanını Emre Belözoğlu'ndan almış oldu.
MUSTAFA KAPI KİMDİR?
8 Ağustos 2002'de Denizli'de dünyaya geldi.
Denizlispor altyapısında forma giyerken 7 Ocak 2014 tarihinde Galatasaray altyapısına transfer olan Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımın alt yaş takımının şampiyon olarak tamamladığı Kalimerhaba Cup 2015'te turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.
İlk olarak 2016 yılında Jan Olde Riekerink tarafından A Takım antrenmanına alınan Mustafa Kapı, 14 yaşında olmasına rağmen güçlü fizik yapısıyla dikkat çekmişti.
Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Mustafa Kapı, oyunun hem hücum hem de savunma yönünü başarılı bir şekilde oynamasıyla günümüz futbol yapısına uygun stilinin meyvesini toplayacak oyuncuların başında yer alıyor.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş'tan Mustafa Kapı bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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