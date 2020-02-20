Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi
Beşiktaş yönetimi, Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho'nun zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak için bir süredir girişimlerde bulunuyordu. Pazarlıklar sonuç verdi ve siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinde güncellemeye gidildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Fransa ekibi Guingamp'tan 400 bin euro bedelle kiraladığı Pedro Rebocho'nun sözleşmesinde değişikliğe gidildi.
Guingamp ve Rebocho'nun menajeri ile görüşen siyah - beyazlı yöneticiler, oyuncunun sözleşmesinde bulunan "zorunlu satın alma" opsiyonunu kaldırmak için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, bu hamleyle birlikte sezon sonunda ödemesi gereken 2.8 milyon euro'dan kurtulmuş oldu.
Bu sezon siyah - beyazlı formayla 9 maça çıkan Pedro Rebocho, gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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