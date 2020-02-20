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20 Şubat 2020, Perşembe
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mutlu son! 'a transfer müjdesi

Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi

yönetimi, 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak için bir süredir girişimlerde bulunuyordu. Pazarlıklar sonuç verdi ve siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinde güncellemeye gidildi.

'ın sezon başında ekibi 'tan 400 bin euro bedelle kiraladığı 'nun sözleşmesinde değişikliğe gidildi.

Guingamp ve Rebocho'nun menajeri ile görüşen siyah - beyazlı yöneticiler, oyuncunun sözleşmesinde bulunan "zorunlu satın alma" opsiyonunu kaldırmak için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, bu hamleyle birlikte sezon sonunda ödemesi gereken 2.8 milyon euro'dan kurtulmuş oldu.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 9 maça çıkan Pedro Rebocho, gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

  1. 20.02.2020
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