Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi

Beşiktaş'ın sezon başında Fransa ekibi Guingamp'tan 400 bin euro bedelle kiraladığı Pedro Rebocho'nun sözleşmesinde değişikliğe gidildi.

Guingamp ve Rebocho'nun menajeri ile görüşen siyah - beyazlı yöneticiler, oyuncunun sözleşmesinde bulunan "zorunlu satın alma" opsiyonunu kaldırmak için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, bu hamleyle birlikte sezon sonunda ödemesi gereken 2.8 milyon euro'dan kurtulmuş oldu.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 9 maça çıkan Pedro Rebocho, gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.