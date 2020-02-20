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20 Şubat 2020, Perşembe
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" toplantısına tüm başkanlar katılmalı"

"TSYD toplantısına tüm başkanlar katılmalı"

tarafından düzenleneceği açıklanan başkanlar buluşmasıyla ilgili Trabzonspor ve Feenerbahçe'nin ardından da açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, toplantıya sadece 4 büyük kulübün değil, tüm kulüp başkanlarının katılımasının daha doğru olacağı ifade edildi.

Kulübü, tarafından düzenleneceği açıklanan başkanlar buluşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Başkanımız Sayın ile Fenerbahçe , Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü başkanlarının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya gelmesi ve kanalların da bunu canlı yayınlaması programı üzerine tarafımıza bir davet yollamış ve kendi internet sitesinde bunu paylaşmıştır.

Açık oturumun tarih ve saatinin, katılması planlanan tüm paydaşlar ile öncesinde istişare edilmesinin daha doğru bir hareket olacağını belirtiyor, sadece dört kulübün başkanlarının değil Türk Futbolu'nun bütün unsurlarıyla katılacağı bir oturumun yararlı olacağına inanıyoruz.

ve Kurulları, kulüp başkanları, sporcular ve bu işin olmazsa olmazı taraftarların seçeceği temsilcilerin olduğu bir çalıştay-açık oturum planına her daim katılım sağlayacağımızı ifade ediyoruz.

Beşiktaş JK

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 20:02
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