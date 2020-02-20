"TSYD toplantısına tüm başkanlar katılmalı"
TSYD tarafından düzenleneceği açıklanan başkanlar buluşmasıyla ilgili Trabzonspor ve Feenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, toplantıya sadece 4 büyük kulübün değil, tüm kulüp başkanlarının katılımasının daha doğru olacağı ifade edildi.
Beşiktaş Kulübü, TSYD tarafından düzenleneceği açıklanan başkanlar buluşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü başkanlarının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya gelmesi ve kanalların da bunu canlı yayınlaması programı üzerine tarafımıza bir davet yollamış ve kendi internet sitesinde bunu paylaşmıştır.
Açık oturumun tarih ve saatinin, katılması planlanan tüm paydaşlar ile öncesinde istişare edilmesinin daha doğru bir hareket olacağını belirtiyor, sadece dört kulübün başkanlarının değil Türk Futbolu'nun bütün unsurlarıyla katılacağı bir oturumun yararlı olacağına inanıyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurulları, kulüp başkanları, sporcular ve bu işin olmazsa olmazı taraftarların seçeceği temsilcilerin olduğu bir çalıştay-açık oturum planına her daim katılım sağlayacağımızı ifade ediyoruz.
Beşiktaş JK
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 20:02
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
"TSYD toplantısına tüm başkanlar katılmalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.