4 büyüklerin başkanları buluşacak denilmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe...
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının canlı yayında buluşturulacağını duyurmuştu... Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, böyle bir bilginin kendilerine ulaşılmadığı açıklandı! İşte yaşananlar ve bordo mavililerin o açıklaması...
Sürpriz gelişme... Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarının canlı yayında buluşacağını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denilmşti.
Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanılmıştı.
TRABZONSPOR: BİLGİMİZ YOK, YER ALMAYACAĞIZ
Öte yandan bordo mavililer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada organizasyona dair kendilerine bilgi gelmediğini aktarırken, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
FENERBAHÇE: ŞIK DEĞİL!
Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada kendileriyle istişare yapılmadığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi;
"Bugün, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde, dört kulüp başkanının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya geleceğine ve kanalların da bunu canlı yayınlayacağına dair bir açıklama yapılmıştır.
TSYD'den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır.
Kulübümüzle açık oturumun tarihi ile ilgili herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı kamuoyuna belirtiriz.
Buna mukabil Türk futbolunun sorunlarını konuşmak üzere herkesin takvimine uyacak şekilde herhangi bir platformda kulüp başkanları ile birlikte yer almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyoruz.
Saygılarımızla,
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 17:36
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
4 büyüklerin başkanları buluşacak denilmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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