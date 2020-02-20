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20 Şubat 2020, Perşembe
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Yönetimi 'den ceza istedi

Beşiktaş Yönetimi TFF'den ceza istedi

Kulübü, maçıyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. 'na çağrıda bulunan siyah-beyazlılar, hakemlerin cezalandırılmasını talep etti.

Açıklamada, "'in ve yönetiminin aldığı kararda sundukları ek rapor ile Göçek'in beyanını doğruladıklarını belirten müsabakanın yardımcı hakemleri, 4. hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF 'na sevk edilmeleri ve etik dışı eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını
talep ediyoruz" denildi.
  1. 20.2.2020
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