Trabzonspor'da forma satışları patladı! 60 milyon...
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen ve 22. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da forma satışlarında büyük artış yaşanıyor. Bordo-mavili kulübün sezon sonu için hedeflediği rakama ulaşmasına kesin gözüyle bakıyor.
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un sahadaki yükselişi mağaza satışlarına da yansıdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor'da 9 ayda tam 155 bin forma satışı yapıldı. Bordo mavililerin hedeflediği 200 bine sezon sonunda ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık cirosunun ise toplamda 60 milyon TL olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de 22. hafta sonunda topladığı 44 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'un bir maçı da eksik. Bordo-mavili takım hafta sonu İstanbul'da Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.
- 20.02.2020
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Trabzonspor'da forma satışları patladı! 60 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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