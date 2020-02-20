Trabzonspor'da forma satışları patladı! 60 milyon... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor 9 ayda 60 milyon... Büyük artış!

'da forma satışları patladı! 60 milyon...

Trabzonspor'da forma satışları patladı! 60 milyon...

'de bu sezon fırtına gibi esen ve 22. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan 'da forma satışlarında büyük artış yaşanıyor. Bordo-mavili kulübün sezon sonu için hedeflediği rakama ulaşmasına kesin gözüyle bakıyor.

'de liderlik koltuğuna oturan 'un sahadaki yükselişi mağaza satışlarına da yansıdı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor'da 9 ayda tam 155 bin forma satışı yapıldı. Bordo mavililerin hedeflediği 200 bine sezon sonunda ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık cirosunun ise toplamda 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de 22. hafta sonunda topladığı 44 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'un bir maçı da eksik. Bordo-mavili takım hafta sonu 'da 'la kritik bir maça çıkacak.

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  1. 20.02.2020
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