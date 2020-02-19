Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 sevindirici haber birden! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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'da maçı öncesi 3 sevindirici haber birden!

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 sevindirici haber birden!

Futbol Takımı 'in 23. haftasında Vodafone Park'ta ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, tedavileri tamamlanan 3 Abdülkadir Ömür, ve takımla birlikte çalıştı.

, 'in 23'üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de 'nde yapılan antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde çift kale maç oynandı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan ile tırnağında sorun olan antrenmanda yer almadı. Kasığında sorun olan Majid Hosseini ile Badou Ndiaye ve Anthony Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, YUSUF VE EKUBAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, ile da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 16:34
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