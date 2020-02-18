UEFA'dan flaş Sörloth paylaşımı! Euro 2020...

Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 17 gol atıp, 5 de asist yaparak Trabzonspor'u zirveye taşıyan Alexander Sörloth, performansıyla UEFA'nın da dikkatini çekti.

UEFA Euro 2020'nin sosyal medya hesabı, 26 Mart'taki Euro 2020 play-off maçında Sırbistan'ı ağırlayacak olan Norveç Milli Takımı'nda Sörloth'u ön plana çıkardı.

24 yaşındaki golcünün milli takım formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA, takipçilerine "Alexander Sörloth, Euro 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" sorusunu yöneltti.

Paylaşımda ayrıca Sörloth'un bordo-mavili formayla son 9 maçta 10 gol attığı da belirtilirken, bu paylaşım yüzlerce beğeni aldı.

ELEMELERDE 4 GOL ATTI

Alexander Sörloth, Euro 2020 elemelerinde Norveç Milli Takımı formasıyla 5 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda attığı 4 golle ülkesinin play-off turuna kalmasında büyük pay sahibi oldu.