Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu 17 gol, 5 asistlik performansıyla UEFA'nın da dikkatini çekmeyi başardı. 24 yaşındaki yıldızın milli takım formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA Euro 2020'nin sosyal medya hesabı, Norveç'in 26 Mart'ta Sıbistan'la oynayacağı play-off maçı öncesi, "Sörloth Euro 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" diye sordu.
Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 17 gol atıp, 5 de asist yaparak Trabzonspor'u zirveye taşıyan Alexander Sörloth, performansıyla UEFA'nın da dikkatini çekti.
UEFA Euro 2020'nin sosyal medya hesabı, 26 Mart'taki Euro 2020 play-off maçında Sırbistan'ı ağırlayacak olan Norveç Milli Takımı'nda Sörloth'u ön plana çıkardı.
24 yaşındaki golcünün milli takım formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA, takipçilerine "Alexander Sörloth, Euro 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" sorusunu yöneltti.
Paylaşımda ayrıca Sörloth'un bordo-mavili formayla son 9 maçta 10 gol attığı da belirtilirken, bu paylaşım yüzlerce beğeni aldı.
ELEMELERDE 4 GOL ATTI
Alexander Sörloth, Euro 2020 elemelerinde Norveç Milli Takımı formasıyla 5 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda attığı 4 golle ülkesinin play-off turuna kalmasında büyük pay sahibi oldu.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
UEFA'dan flaş Sörloth paylaşımı! Euro 2020... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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