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18 Şubat 2020, Salı
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'dan flaş Sörloth paylaşımı! ...

UEFA'dan flaş Sörloth paylaşımı! Euro 2020...

'un Norveçli golcüsü , bu sezon 'de ortaya koyduğu 17 gol, 5 asistlik performansıyla 'nın da dikkatini çekmeyi başardı. 24 yaşındaki yıldızın formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA 'nin hesabı, Norveç'in 'ta Sıbistan'la oynayacağı play-off maçı öncesi, "Sörloth Euro 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" diye sordu.

'de bu sezon 21 maçta 17 gol atıp, 5 de asist yaparak 'u zirveye taşıyan , performansıyla 'nın da dikkatini çekti.

UEFA 'nin hesabı, 'taki Euro 2020 play-off maçında 'ı ağırlayacak olan Takımı'nda Sörloth'u ön plana çıkardı.

24 yaşındaki golcünün formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA, takipçilerine "Alexander Sörloth, Euro 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" sorusunu yöneltti.

Paylaşımda ayrıca Sörloth'un bordo-mavili formayla son 9 maçta 10 gol attığı da belirtilirken, bu paylaşım yüzlerce beğeni aldı.

ELEMELERDE 4 GOL ATTI

Alexander Sörloth, Euro 2020 elemelerinde Norveç Milli Takımı formasıyla 5 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda attığı 4 golle ülkesinin play-off turuna kalmasında büyük pay sahibi oldu.

  1. 18.02.2020
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