Trabzon'da sahne golcülerin
Liderlik yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor, Demir Grup Sivas'ı Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak. Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan lider Sivasspor 19 gol kaydederken, deplasmanda en çok gol atan takım konumunda.
Liderlik yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor, Demir Grup Sivas'ı Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak. Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan lider Sivasspor 19 gol kaydederken, deplasmanda en çok gol atan takım konumunda. Karadeniz devi ise ligin en golcü takımı. Bir maç eksiği bulunan bordo-mavililer 20 maçta fileleri 45 kez sarstı. Ayrıca iç sahada oynadığı 11 mücadelede 29 kez gol sevinci yaşayan Fırtına, bu alanda da lider durumda.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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