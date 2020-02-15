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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Trabzon'da sahne golcülerin

Trabzon'da sahne golcülerin

Liderlik yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın , Demir Grup Stadı'nda ağırlayacak. Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan lider 19 gol kaydederken, deplasmanda en çok gol atan takım konumunda.

Liderlik yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın , Demir Grup Stadı'nda ağırlayacak. Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan lider 19 gol kaydederken, deplasmanda en çok gol atan takım konumunda. devi ise ligin en golcü takımı. Bir maç eksiği bulunan bordo-mavililer 20 maçta fileleri 45 kez sarstı. Ayrıca iç sahada oynadığı 11 mücadelede 29 kez gol sevinci yaşayan Fırtına, bu alanda da lider durumda.

  1. 15.2.2020
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