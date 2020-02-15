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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Abdülkadir Ömür geri döndü

Abdülkadir Ömür geri döndü

29 Ağustos'ta Avrupa Ligi Play-Off maçında AEK ile 'da oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir, uzun bir tedavi programının ardından antrenmanlara başladı.

20 yaşındaki futbolcu dün takımla antrenmana çıkarken, ayrı çalışma yaptı. Tam 170 gün sonra tesislerde idmana çıkan Abdülkadir'i takım arkadaşları sevinçle karşıladı.

  1. 15.2.2020
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