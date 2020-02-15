Abdülkadir Ömür geri döndü
29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında AEK ile Trabzon'da oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir, uzun bir tedavi programının ardından antrenmanlara başladı.
20 yaşındaki futbolcu dün takımla antrenmana çıkarken, ayrı çalışma yaptı. Tam 170 gün sonra tesislerde idmana çıkan Abdülkadir'i takım arkadaşları sevinçle karşıladı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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