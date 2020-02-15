Guilherme’den iyi haber
Erzurumspor maçında omuzu direğe çarpan Guilherme'den sevindirici haber geldi. Sambacı, Sivasspor maçında forma giyebilecek.
Erzurumspor kupa maçında attığı ikinci gol sonrası direğe çarparak omzundan sakatlanan Guilherme'nin ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun Sivasspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabileceği belirtildi. Devre arasında transfer olmasına rağmen takımın önemli bir parçası haline gelen 28 yaşındaki sambacının bu performansı hem teknik heyet hem yönetimin yüzünü güldürdü.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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