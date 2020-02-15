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15 Şubat 2020, Cumartesi
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’den iyi haber

Guilherme’den iyi haber

maçında omuzu direğe çarpan 'den sevindirici haber geldi. Sambacı, maçında forma giyebilecek.

kupa maçında attığı ikinci gol sonrası direğe çarparak omzundan sakatlanan 'nin ciddi bir sakatlığı olmadığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun karşılaşmasında kadrodaki yerini alabileceği belirtildi. Devre arasında transfer olmasına rağmen takımın önemli bir parçası haline gelen 28 yaşındaki sambacının bu performansı hem teknik heyet hem yönetimin yüzünü güldürdü.

  1. 15.2.2020
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