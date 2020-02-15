Sörloth müjdesi

Gençbirliği mücadelesinde Baiano'nun kasti, sert tekmeleri sonrası rakibini ittiği gerekçesiyle kırmızı kart gören ve PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Norveçli forvetin cezasını Tahkim 1'e indirdi. Dün İstanbul'a gelen ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Tahkim'in duruşmalı toplantısına katılan Sörloth, kendini savundu. Ardından indirim geldi. Buna göre Erzurum sınavında cezasını çeken Sörloth, yarınki Sivas karşılaşmasında sahada olacak. Tahkim'den şu açıklama yapıldı: "Sörloth'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nın 12'nci maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 TL'ye çevrildi." Pozisyon 5 kez izlendi. Özellikle Baiano'nun, Sörloth'a el sallaması üzerinde duruldu.



CAN HAVLİYLE BU HAREKETİ YAPTIM

Hayatında ilk kez kırmızı kart gören Sörloth dün 17.20 gibi Tahkim duruşmasına girdi. Kendini şöyle savundu: "Yediğimiz tekmelerden sonra can havliyle bu hareketi yaptım. Canım çok yandı. Rakibe tepki değil kendimi savunma amaçlıydı." Başkan Ahmet Ağaoğlu da "35 yıldır spor camiasının içindeyim. Hayatımda gördüğüm en dürüst insan Sörloth. Karşısındakine asla kötü davranmaz" dedi.