8 yıllık hasret bitti

Gençlerbirliği fobisi sona erdi. Başkent'te rakibini en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile giden Fırtına, önceki akşam bu özlemi aldığı 2-0'lık galibiyetle giderdi ve yeni bir sayfa açmış oldu.