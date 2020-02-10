8 yıllık hasret bitti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 8 yıllık hasret bitti

8 yıllık hasret bitti

8 yıllık hasret bitti

fobisi sona erdi. 'te rakibini en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. 'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile giden Fırtına, önceki akşam bu özlemi aldığı 2-0'lık galibiyetle giderdi ve yeni bir sayfa açmış oldu.

fobisi sona erdi. 'te rakibini en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. 'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile giden Fırtına, önceki akşam bu özlemi aldığı 2-0'lık galibiyetle giderdi ve yeni bir sayfa açmış oldu.

  1. 10.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

8 yıllık hasret bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN