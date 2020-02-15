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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Profesör Sosa

Profesör Sosa

Karadeniz devi, Sosa ile uçuyor. Kaptan, bu sezon geride kalan maçlarda, en fazla önemli pas veren (59) ve en fazla doğru uzun pas yapan oyuncu (86) listesinin zirvesinde yer alıyor.

'den sonra en fazla isabetli orta yapan (46) oyuncu olan Sosa, rakip sahada en fazla isabetli pas yapan (602) oyuncu sıralamasında ve üçüncü bölgede en fazla pas yapan (296) oyuncu sıralamasında ve top çalmada ilk beşte.

  1. 15.2.2020
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