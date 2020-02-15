Profesör Sosa
Karadeniz devi, Sosa ile uçuyor. Kaptan, bu sezon geride kalan maçlarda, en fazla önemli pas veren (59) ve en fazla doğru uzun pas yapan oyuncu (86) listesinin zirvesinde yer alıyor.
Caner Erkin'den sonra en fazla isabetli orta yapan (46) oyuncu olan Sosa, rakip sahada en fazla isabetli pas yapan (602) oyuncu sıralamasında ve üçüncü bölgede en fazla pas yapan (296) oyuncu sıralamasında ve top çalmada ilk beşte.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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