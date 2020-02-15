Gençlerden mesaj
Erzurumspor maçında sonradan oyuna giren gençler Safa Kınalı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç, sosyal medyadan duygularını dile getirdi.
Trabzonspor'un genç yıldız adayları Safa Kınalı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç'tan mesaj var... Safa: Çocukluktan beri hayalini kurduğum bu şanlı forma ile ilk maçımda ilk golümü atmamı nasip eden Rabbim'e şükürler olsun. Kerem: Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz.Taha: Hep bu sahnenin hayalini kurmuştum.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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