Gençlerden mesaj

Trabzonspor'un genç yıldız adayları Safa Kınalı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç'tan mesaj var... Safa: Çocukluktan beri hayalini kurduğum bu şanlı forma ile ilk maçımda ilk golümü atmamı nasip eden Rabbim'e şükürler olsun. Kerem: Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz.Taha: Hep bu sahnenin hayalini kurmuştum.