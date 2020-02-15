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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Gençlerden mesaj

Gençlerden mesaj

Erzurumspor maçında sonradan oyuna giren gençler , ve , sosyal medyadan duygularını dile getirdi.

'un genç yıldız adayları , ve 'tan mesaj var... Safa: Çocukluktan beri hayalini kurduğum bu şanlı forma ile ilk maçımda ilk golümü atmamı nasip eden Rabbim'e şükürler olsun. Kerem: Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz.Taha: Hep bu sahnenin hayalini kurmuştum.

  1. 15.2.2020
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