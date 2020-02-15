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15 Şubat 2020, Cumartesi
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hesap kapatıyor

Trabzonspor hesap kapatıyor

’in ilk devresinde berabere kaldığı , ve G.Birliği’ni ikinci yarıda yenen Fırtına’nın hedefi şimdi mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor ile de hesabı kapatmak.

Ligde bir maç eksikle lider Sivasspor'un arkasında ikinci sırada yer alan , ligin ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkartan bordo-mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği takımlara karşı da puanlar kazanıyor. Sezonun ilk yarısında ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor, sonraki süreçte ise önce deplasmanda ile 1-1, daha sonra da sahasında ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

SIRA SİVASSPOR'DA
Ligin ikinci yarısında ise Trabzonspor, bu takımlarla oynadığı maçlarda çok daha farklı bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor ilk 4 haftada berabere kaldığı rakiplerinden Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni de 2-0 mağlup etti. İlk yarıda 6 puan verdiği rakipleriyle hesabı kapatan bordo-mavililer, şimdi ise Sivas'ı bekliyor. Trabzonspor'da şimdiki tek hedef ilk yarıda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alıp maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturmak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, yarın oynanacak maçta hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

  1. 15.2.2020
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