Trabzonspor hesap kapatıyor

Ligde bir maç eksikle lider Sivasspor'un arkasında ikinci sırada yer alan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkartan bordo-mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği takımlara karşı da puanlar kazanıyor. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor, sonraki süreçte ise önce deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

SIRA SİVASSPOR'DA

Ligin ikinci yarısında ise Trabzonspor, bu takımlarla oynadığı maçlarda çok daha farklı bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor ilk 4 haftada berabere kaldığı rakiplerinden Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni de 2-0 mağlup etti. İlk yarıda 6 puan verdiği rakipleriyle hesabı kapatan bordo-mavililer, şimdi ise Sivas'ı bekliyor. Trabzonspor'da şimdiki tek hedef ilk yarıda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alıp maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturmak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, yarın oynanacak maçta hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.