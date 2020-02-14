Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan tedavisi beklenenden erken tamamlanan Abdülkadir Ömür, 5 ay aradan sonra antrenmana katıldı.
Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar sonrasında aylarca sahalardan uzak kalan Abdulkadir Ömür, bugün antrenmanlara başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah antrenmanı gerçekleştirilirken, yıldız oyuncu da antrenmanda yer aldı. Trabzonspor da resmi sosyal medya hesabından Abdulkadir'in antrenman fotoğraflarını paylaşarak, "O geri döndü" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömer paylaşımı ??— Fotomaç (@fotomac) February 14, 2020
"O geri döndü! ??#AbdülkadirÖmür"pic.twitter.com/c161NKLVQw
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