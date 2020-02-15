Sevgililer buluştu

Ayrıca taraftarların meşaleler yaktığı bir görseli de paylaşarak "Sevenler buluşuyor!" diyerek antrenmanı taraftarlarına açtı. Taraftar da idmana akın etti ve "Birlikte şampiyonluğa", "İnanın yanınızdayız" tezahüratları yaptı. Meşale yakan taraftarlar, enfes görüntüler oluştururken, futbolcular da onları alkışladı. Yönetim, taraftara teşekkür etti.



İŞTE BÜYÜK AŞK

Bordo-mavililerin Erzurumspor'u yendiği maçın ardından karayolu ile döneceği haberini alan birçok taraftar, yol kenarında bekleyerek takımı selamladı. Aşırı soğuk ve kara rağmen oluşturdukları coşku seli otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyeti de gururlandı. Bir taraftarın takımın gelişini haber alarak 1 saat boyunca buz gibi havada yol kenarında beklemesine Trabzonsporlu oyuncular da duyarsız kalmadı. Uğurcan Çakır taraftar için yaptığı paylaşımda, "Güzel yürekli kardeşimize tüm takımımızın imzaladığı formayı hediye edeceğiz" dedi. Yöneticiler de taraftarı ve ailesini bir maçta ve tesislerde ağırlayacak.



ÇİMŞİR'E ÖZEL DESTEK

Taraftarlar ayrıca takımdan bağımsız olarak teknik direktör Hüseyin Çimşir'i tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. 40 yaşındaki hoca da taraftarları selamladı.



SERKAN'DAN TEŞEKKÜR

20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan kulübün yaptığı paylaşıma duygusal bir yorum yazarak, "Allah'a çok şükür bize bu günleri de gösterdi. Bu günlere gelmemde verdiğiniz emeklerin yaptığının fedakârlıkların karşılığında size bu gururu yaşatmak çok güzel bir duygu" dedi.