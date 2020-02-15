Fırtına zirvede

Bordo-mavililer, 17 haftalık periyotta 21 yaş altı tam 9 oyuncuya şans verdi. Gençleri 2 bin 391 dakika sahada tutan Fırtına bu alanda en önde. Trabzonspor'u bin 714 dakika ile F.Bahçe ve bin 537 dakika ile Antalyaspor takip etti.