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15 Şubat 2020, Cumartesi
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zirvede

Fırtına zirvede

Şampiyonluk mücadelesi veren 'un genç oyunculara verdiği değer istatistiklere de yansımış durumda. Ligin ilk yarısında 21 yaş altı oyunculara 2 bin 391 dakika süre veren bu alanda zirvede yer aldı.

Bordo-mavililer, 17 haftalık periyotta 21 yaş altı tam 9 oyuncuya şans verdi. Gençleri 2 bin 391 dakika sahada tutan bu alanda en önde. 'u bin 714 dakika ile F.Bahçe ve bin 537 dakika ile takip etti.

  1. 15.2.2020
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