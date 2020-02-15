Fırtına zirvede
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un genç oyunculara verdiği değer istatistiklere de yansımış durumda. Ligin ilk yarısında 21 yaş altı oyunculara 2 bin 391 dakika süre veren Fırtına bu alanda zirvede yer aldı.
Bordo-mavililer, 17 haftalık periyotta 21 yaş altı tam 9 oyuncuya şans verdi. Gençleri 2 bin 391 dakika sahada tutan Fırtına bu alanda en önde. Trabzonspor'u bin 714 dakika ile F.Bahçe ve bin 537 dakika ile Antalyaspor takip etti.
- 15.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fırtına zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.