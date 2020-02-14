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14 Şubat 2020, Cuma
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'ndan kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Alexander Sörloth kararı!

, 'in 21. haftasında maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Trabzonsporlu 'un cezasını 1 maçtan men ve 4.500 TL para cezası olarak değiştirdi.

Trabzonspor Kulübü, 'in 21. haftasında ile oynanan karşılaşmanın 90+2. dakikasında kırmızı kart gören 'un 2 maçtan men cezası almasına itirazda bulunmuştu.

Bordo-mavili ekibin yaptığı itirazı değerlendiren , Sörloth'un cezasını 1 maçtan ve 4.500 TL para cezası olarak değiştirdi.

Böylelikle Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında cezasını çeken Norveçli futbolcu, Sivasspor ile oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde forma giyebilecek.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 20:29
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