Tahkim Kurulu'ndan Alexander Sörloth kararı!
Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasını 1 maçtan men ve 4.500 TL para cezası olarak değiştirdi.
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 90+2. dakikasında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'un 2 maçtan men cezası almasına itirazda bulunmuştu.
Bordo-mavili ekibin yaptığı itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Sörloth'un cezasını 1 maçtan ve 4.500 TL para cezası olarak değiştirdi.
Böylelikle Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında cezasını çeken Norveçli futbolcu, Sivasspor ile oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde forma giyebilecek.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 20:29
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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