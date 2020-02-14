Tahkim Kurulu'ndan Alexander Sörloth kararı!

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 90+2. dakikasında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'un 2 maçtan men cezası almasına itirazda bulunmuştu.

Bordo-mavili ekibin yaptığı itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Sörloth'un cezasını 1 maçtan ve 4.500 TL para cezası olarak değiştirdi.

Böylelikle Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında cezasını çeken Norveçli futbolcu, Sivasspor ile oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde forma giyebilecek.