Uğurcan Çakır görmezden gelemedi! Soğuk havada bekleyen o taraftara...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşan Trabzonspor, maçtan 4-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Soğuk havada oynanan mücadele sonrası duygulandıran bir olay da yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, "Erzurumspor'la maçı olan Trabzonspor'un otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim bir saattir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte" yazıp Trabzonspor'u etiketleyen bir Twitter kullanıcısının bu sözlerine kayıtsız kalmadı.

Başarılı eldiven, "Güzel yürekli kardeşim. Tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" yazarak, taraftara imzalı forma sözü verdi.