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14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır görmezden gelemedi! Soğuk havada bekleyen o taraftara...

görmezden gelemedi! Soğuk havada bekleyen o taraftara...

Uğurcan Çakır görmezden gelemedi! Soğuk havada bekleyen o taraftara...

, çeyrek final rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele sonrası bordo-mavili ekibin genç file bekçisi , takım otobüsüne el sallamak için soğuk havada bekleyen taraftara imzalı forma sözü verdi.

çeyrek final rövanş maçında deplasmanda 'la karşılaşan , maçtan 4-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Soğuk havada oynanan mücadele sonrası duygulandıran bir olay da yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi , "Erzurumspor'la maçı olan Trabzonspor'un otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim bir saattir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte" yazıp Trabzonspor'u etiketleyen bir Twitter kullanıcısının bu sözlerine kayıtsız kalmadı.

Başarılı eldiven, "Güzel yürekli kardeşim. Tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" yazarak, taraftara imzalı forma sözü verdi.

  1. 14.02.2020
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