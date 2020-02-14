Uğurcan Çakır görmezden gelemedi! Soğuk havada bekleyen o taraftara...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele sonrası bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, takım otobüsüne el sallamak için soğuk havada bekleyen taraftara imzalı forma sözü verdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşan Trabzonspor, maçtan 4-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Soğuk havada oynanan mücadele sonrası duygulandıran bir olay da yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, "Erzurumspor'la maçı olan Trabzonspor'un otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim bir saattir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte" yazıp Trabzonspor'u etiketleyen bir Twitter kullanıcısının bu sözlerine kayıtsız kalmadı.
Başarılı eldiven, "Güzel yürekli kardeşim. Tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" yazarak, taraftara imzalı forma sözü verdi.
Uğurcan Çakır'dan el sallamak için Trabzonspor otobüsünü bekleyen taraftara müjde ?? pic.twitter.com/8vpRkn7Cq4— Fotomaç (@fotomac) February 13, 2020
- 14.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Uğurcan Çakır görmezden gelemedi! Soğuk havada bekleyen o taraftara... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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