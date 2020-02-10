Hüseyin Çimşir başarılara doymuyor

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, 2008-2009 sezonundan sonra Karadeniz ekibinde çıktığı ilk üç lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Trabzonspor, 2008-2009 sezonunda, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından 2 Mayıs 2009'da takımın başına geçen Ahmet Özen yönetiminde ilk 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra bordo-mavili takımda göreve başlayan teknik adamlar ise ilk 3 lig maçını üst üste kazanma başarası gösteremedi. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen bordo-mavililerde takımın teknik patronu Hüseyin Çimşir, çıktığı 3 Süper Lig maçında galibiyetlerle ayrılarak bir ilk de imza attı .

Karadeniz ekibinde 2008-2009 sezonundan sonra 11 teknik adam görev yaptı. Hugo Bross, Şenol Güneş, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hamİ Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaladze,Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, bordo-mavili takımla çıktıkları ilk resmi süper lig maçında üst üste 3 galibiyet elde edemedi. Hami Mandıralı ve Ersun Yanal, söz konusu dönemlerde iki kez takımın başına geçseler de geldikleri dönemlerde üst üste 3 maç kazanamadılar.