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10 Şubat 2020, Pazartesi
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başarılara doymuyor

Hüseyin Çimşir başarılara doymuyor

'in 21. haftasında deplasmanda 'ni 2-0 mağlup eden , rakibi karşısında dış sahada 8 yıllık galibiyet hasretine son verirken, takımın genç teknik direktörü de 11 sezon sonra bir ilke imza atmayı başardı.

'ın ardından takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, 2008-2009 sezonundan sonra ekibinde çıktığı ilk üç lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

, 2008-2009 sezonunda, dönemin teknik direktörü 'ın gönderilmesinin ardından 2 Mayıs 2009'da takımın başına geçen Ahmet Özen yönetiminde ilk 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra bordo-mavili takımda göreve başlayan teknik adamlar ise ilk 3 lig maçını üst üste kazanma başarası gösteremedi. Deplasmanda 'ni 2-0 yenen bordo-mavililerde takımın teknik patronu , çıktığı 3 maçında galibiyetlerle ayrılarak bir ilk de imza attı .

Karadeniz ekibinde 2008-2009 sezonundan sonra 11 teknik adam görev yaptı. Hugo Bross, , , , , Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaladze,Sadi Tekelioğlu, ve Ünal Karaman, bordo-mavili takımla çıktıkları ilk resmi süper lig maçında üst üste 3 galibiyet elde edemedi. Hami Mandıralı ve Ersun Yanal, söz konusu dönemlerde iki kez takımın başına geçseler de geldikleri dönemlerde üst üste 3 maç kazanamadılar.

  1. 10.02.2020
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