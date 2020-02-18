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18 Şubat 2020, Salı
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’den ekstra mesai

Boateng’den ekstra mesai

Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan idmanların çalışkan isimlerinden. futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.

Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan idmanların çalışkan isimlerinden. futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.

  1. 18.2.2020
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