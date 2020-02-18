Boateng’den ekstra mesai

Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan Boateng idmanların çalışkan isimlerinden. Ganalı futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, Trabzon sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.