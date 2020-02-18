Boateng’den ekstra mesai
Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan Boateng idmanların çalışkan isimlerinden. Ganalı futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, Trabzon sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.
Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan Boateng idmanların çalışkan isimlerinden. Ganalı futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, Trabzon sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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