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19 Şubat 2020, Çarşamba
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N’Koudou ve Atiba idmanda

N’Koudou ve Atiba idmanda

derbisi hazırlıklarını sürdüren 'ta, Sırp yıldız Ljajic dünkü idmana çıkamadı. yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren ve soğuk algınlığı bulunan katılmadı. Kas ağları nedeniyle önceki gün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.

derbisi hazırlıklarını sürdüren 'ta, Sırp yıldız Ljajic dünkü idmana çıkamadı. yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren ve soğuk algınlığı bulunan katılmadı. Kas ağları nedeniyle önceki gün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.
  1. 19.2.2020
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