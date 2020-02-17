Turgay Demir'den flaş açıklama: Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti!

Beşiktaş'ta bir süredir futbol direktörlüğü görevine, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun getirileceği konuşuluyordu. A Spor yorumcusu Turgay Demir canlı yayında, siyah-beyazlıların bu düşüncesinden vazgeçtiğini dile getirdi. Turgay Demir'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Benim bildiğim Beşiktaş, Lucescu'dan vazgeçti. Lucescu'nın yaşına takılan yöneticiler var. Ayrıca görev tanımının belirsizliği de bu kararda etkili oldu. Görevi net olmadığı için Lucescu'nun da kafası karışmış. Benim bildiğim o iş olmayacak.