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Turgay Demir'den flaş açıklama: Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu progamında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların 'üst akıl' olarak takıma getirmeyi planladığı Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'dan vazgeçtiğini söyledi.

Beşiktaş'ta bir süredir futbol direktörlüğü görevine, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun getirileceği konuşuluyordu. A Spor yorumcusu Turgay Demir canlı yayında, siyah-beyazlıların bu düşüncesinden vazgeçtiğini dile getirdi. Turgay Demir'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Benim bildiğim Beşiktaş, Lucescu'dan vazgeçti. Lucescu'nın yaşına takılan yöneticiler var. Ayrıca görev tanımının belirsizliği de bu kararda etkili oldu. Görevi net olmadığı için Lucescu'nun da kafası karışmış. Benim bildiğim o iş olmayacak.

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17 Şubat 2020 , Pazartesi
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