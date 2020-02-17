Turgay Demir'den flaş açıklama: Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti!
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu progamında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların 'üst akıl' olarak takıma getirmeyi planladığı Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'dan vazgeçtiğini söyledi.
Beşiktaş'ta bir süredir futbol direktörlüğü görevine, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun getirileceği konuşuluyordu. A Spor yorumcusu Turgay Demir canlı yayında, siyah-beyazlıların bu düşüncesinden vazgeçtiğini dile getirdi. Turgay Demir'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Benim bildiğim Beşiktaş, Lucescu'dan vazgeçti. Lucescu'nın yaşına takılan yöneticiler var. Ayrıca görev tanımının belirsizliği de bu kararda etkili oldu. Görevi net olmadığı için Lucescu'nun da kafası karışmış. Benim bildiğim o iş olmayacak.
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