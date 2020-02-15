Beşiktaş'ta Lucescu bilmecesi!  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Lucescu bilmecesi! Geliyor derken...

'ta Lucescu bilmecesi! Geliyor derken...

Beşiktaş'ta Lucescu bilmecesi! Geliyor derken...

'ta direktörlüğü görevine getirilmesi düşünülen Rumen antrenör 'da fikir ayrılıkları yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının gelişine olumlu bakan isimlerin her geçen gün azaldığı ifade edildi.

yönetiminin kulübün aklı olarak göreve getirmek için temaslarda bulunduğu 'nun durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Sabah'ta yer alan habere göre altyapıda uygulanacak sistemden gelecek planlamasına kadar hemen her konuda yönetime de danışmanlık yapması düşünülen Rumen teknik adam için yönetim kurulunda da fikir değişikliği yaşanıyor.

SON KARARI BAŞKAN ÇEBİ VERECEK

Lucescu'ya olumlu bakan isimler her geçen gün azalıyor. Hafta başında 'a gelmesi beklenen ancak sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen 74 yaşındaki teknik adam ile uzun vadeli bir plan yapılamayacağını savunan yöneticiler, Luce'nin gelişine de olumsuz bakıyor. Başkan Çebi, önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a beklediği Lucescu ile görüşüp son kararını da verecek.

haberin devamı

  1. 15.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Lucescu bilmecesi! Geliyor derken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN