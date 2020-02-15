Beşiktaş'ta Lucescu bilmecesi! Geliyor derken...
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine getirilmesi düşünülen Rumen antrenör Mircea Lucescu'da fikir ayrılıkları yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının gelişine olumlu bakan isimlerin her geçen gün azaldığı ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin kulübün futbol aklı olarak göreve getirmek için temaslarda bulunduğu Mircea Lucescu'nun durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Sabah'ta yer alan habere göre altyapıda uygulanacak sistemden gelecek planlamasına kadar hemen her konuda yönetime de danışmanlık yapması düşünülen Rumen teknik adam için yönetim kurulunda da fikir değişikliği yaşanıyor.
SON KARARI BAŞKAN ÇEBİ VERECEK
Lucescu'ya olumlu bakan isimler her geçen gün azalıyor. Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen ancak sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen 74 yaşındaki teknik adam ile uzun vadeli bir plan yapılamayacağını savunan yöneticiler, Luce'nin gelişine de olumsuz bakıyor. Başkan Çebi, önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a beklediği Lucescu ile görüşüp son kararını da verecek.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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