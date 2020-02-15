Erman Toroğlu: Kanlı bıçaklı bile olsam Burak'ı oyundan almazdım
Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği Süper Lig 22. hafta maçı sonrası A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programına değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu Sergen Yalçın'ın Burak Yılmaz'ı oyundan alması ile ilgili yaptığı yorumda "Ben olsam Burak Yılmaz'ı oyundan almazdım. Kanlı bıçaklı olsam almam. Yanına santrfor sokarım öyle oynatırım. Belki iki gol atacak, belki maçı çevirecek. Futbolda her şey olur" ifadelerini kullandı.
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